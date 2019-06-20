В Госдуме осудили действия властей Грузии, допустивших нападение на делегацию РФ

Действия руководства Грузии, допустившего нападение на российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси, противоречат нормам проведения международных мероприятий. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он напомнил, что страна-организатор должна отвечать как за проведение мероприятия, так и за безопасность её участников. И грузинские власти не справились с обоими пунктами.

— Эти условия были просто проигнорированы — они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз, — сказал Володин.

При этом он отметил, что акция радикалов была направлена не только против представителей России, но и всех остальных 25 стран, принимавших участие в сессии. А последовавшие заявления грузинских властей "вызывают сомнения в их адекватности и способности быть ответственным международным партнёром", заключил Володин.