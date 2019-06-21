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Регион
Опубликовано 21 июня 2019, 13:06

Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren

Фото © twitter / Sirotkin Sergey

Фото © twitter / Sirotkin Sergey

Российский гонщик находится в тесном сотрудничестве уже с двумя коллективами "Формулы-1".

Потенциальное возвращение российского гонщика Сергея Сироткина в "Формулу-1" становится всё реальнее. Уроженец Москвы подписал контракт с McLaren, и это уже вторая команда после Renault, с которой он будет сотрудничать в качестве резервного пилота.

— Я рад присоединиться к команде McLaren в качестве резервного пилота. Я буду совмещать эту работу с аналогичной должностью в Renault, — сказал Сироткин.

Сироткин будет присутствовать на каждом Гран-при с возможностью принять участие в гонке, если кто-то из основных пилотов Renault или McLaren не сможет этого сделать.

23-летний москвич провёл в "Формуле-1" весь прошлый сезон, однако команда Williams не стала продлевать с ним контракт.

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Дмитрий Садылко
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