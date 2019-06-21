Кузнецова проверит данные об "играющих на грязных тряпках" детях из Москвы

По имеющейся информации, кроме ненадлежащих условий содержания в квартире также обнаружены сатанинские предметы.

Информацию о детях, найденных в квартире с оккультной символикой в антисанитарных условиях в Бабушкинском районе Москвы, проверяет уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Двоих детей, играющих на грязных тряпках, выявили в Москве. Мы проверяем всю информацию, выясняем детали, — говорится в сообщении омбудсмена.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве обнаружили двух детей пяти и семи лет. Согласно данным "Интерфакса", они не знали собственных имён и никогда не были в детском саду или школе. Помимо антисанитарных условий в жилище также были обнаружены репродукции и статуи, напоминающие оккультные.