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Регион
Опубликовано 21 июня 2019, 23:47

Кузнецова проверит данные об "играющих на грязных тряпках" детях из Москвы

Фото © Instagram / anna_jurevna

Фото © Instagram / anna_jurevna

По имеющейся информации, кроме ненадлежащих условий содержания в квартире также обнаружены сатанинские предметы.

Информацию о детях, найденных в квартире с оккультной символикой в антисанитарных условиях в Бабушкинском районе Москвы, проверяет уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Двоих детей, играющих на грязных тряпках, выявили в Москве. Мы проверяем всю информацию, выясняем детали, — говорится в сообщении омбудсмена.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве обнаружили двух детей пяти и семи лет. Согласно данным "Интерфакса", они не знали собственных имён и никогда не были в детском саду или школе. Помимо антисанитарных условий в жилище также были обнаружены репродукции и статуи, напоминающие оккультные.

В настоящий момент обе девочки направлены в медучреждение, а их безработными родителями занялись правоохранительные органы.

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Сергей Тюленин
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