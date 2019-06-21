Двух детей спасли из антисанитарных условий на северо-востоке Москвы

Семилетняя и восьмилетняя дочки безработных родителей направлены правоохранителями в медучреждение.

Полицейские передали врачам двух малолетних детей, содержавшихся в антисанитарных условиях на северо-востоке Москвы, сообщает РИА "Новости".

— В Бабушкинский район на северо-востоке Москвы поступило сообщение о том, что в одной из квартир родители не выполняют надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию двух несовершеннолетних детей и содержат их в антисанитарных условиях, — приводит агентство комментарий начальника пресс-службы столичного главка МВД России Юрия Титова.

Полицейские, которые прибыли на место, нашли подтверждение полученным данным. Семилетняя и восьмилетняя дочки безработных родителей направлены правоохранителями в медучреждение.

По словам Титова, материалы проверки по факту инцидента переданы в следственные органы. Согласно данным некоторых СМИ, обнаруженные девочки даже не знают своих имён, а их родители являются сатанистами.

Напомним, ранее сегодня похожий случай произошёл в Петербурге — там в больнице оказались два маленьких мальчика, избиваемых матерью.

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