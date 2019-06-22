Валуев рассказал о своём страшном диагнозе

По словам депутата, впервые он услышал его девять лет назад и с тех пор борется с "условно смертельным" недугом.

Депутат Госдумы РФ и экс-боксёр Николай Валуев рассказал, что уже несколько лет борется с доброкачественной опухолью головного мозга.

— Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение, — признался Валуев в передаче "Он и Она" на канале ТВЦ.

По словам депутата, он уже перенёс две операции, но они не помогли полностью избавиться от недуга. Спортсмен и по сей день продолжает лечение.

Опухоль мозга у Валуева обнаружили в 2010 году. Тогда он и принял решение закончить со спортивной карьерой.