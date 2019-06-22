Швеция выдала ордер на арест россиянина, вывезшего трёх дочерей в Польшу
Денис Лисов с дочерью. Фото © www.tvp.info
Адвокат россиянина выразил надежду, что власти Польши "встанут на сторону семьи".
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который вывез в Польшу трёх своих дочерей из этой страны, чтобы отвезти их в Россию.
— Швеция выдала европейский ордер на арест россиянина Дениса Лисова, который, желая защитить своих дочерей, забрал их из приёмной семьи в Швеции и уехал с ними в Польшу, — сообщил журналистам адвокат россиянина Бартош Левандовский.
Напомним, ранее Лисова с тремя дочками задержали пограничники в аэропорту Варшавы, откуда они хотели вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать девочек тяжело заболела, и якобы из-за того, что отец семейства не справлялся с уходом за детьми, их отдали в приёмную мусульманскую семью. Позже Польша взяла под защиту россиянина с детьми. В свою очередь суд Швеции потребовал выдать Лисова на территорию королевства.
Адвокат россиянина надеется, что власти Польши "встанут на сторону семьи". При том что, получив такой ордер, польская сторона обязана задержать Лисова.