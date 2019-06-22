Швеция выдала ордер на арест россиянина, вывезшего трёх дочерей в Польшу

Адвокат россиянина выразил надежду, что власти Польши "встанут на сторону семьи".

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который вывез в Польшу трёх своих дочерей из этой страны, чтобы отвезти их в Россию.

— Швеция выдала европейский ордер на арест россиянина Дениса Лисова, который, желая защитить своих дочерей, забрал их из приёмной семьи в Швеции и уехал с ними в Польшу, — сообщил журналистам адвокат россиянина Бартош Левандовский.

Напомним, ранее Лисова с тремя дочками задержали пограничники в аэропорту Варшавы, откуда они хотели вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать девочек тяжело заболела, и якобы из-за того, что отец семейства не справлялся с уходом за детьми, их отдали в приёмную мусульманскую семью. Позже Польша взяла под защиту россиянина с детьми. В свою очередь суд Швеции потребовал выдать Лисова на территорию королевства.