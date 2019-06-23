Москалькова призвала грузинского омбудсмена обеспечить защиту прав россиян

Российский омбудсмен считает, что происходящие в Грузии события недопустимы в обществе, "намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала грузинскую коллегу Нино Ломджарию обеспечить защиту прав россиян, находящихся в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба российского омбудсмена.

— События в Тбилиси вызывают чрезвычайную озабоченность. <...> Призываю народного защитника Грузии Нино Ломджарию оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии, — сказала Москалькова.

По её словам, происходящие в Грузии события недопустимы в обществе, "намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности".

Напомним, что радикалы и оппозиция устроили масштабную акцию протеста у парламента, где должна была состояться встреча депутатов в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Участников акции особо возмутило то, что российскому делегату предложили место спикера парламента Грузии. Начался штурм здания. Полиции пришлось принять силовые меры.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в митингах Россию, назвав её "врагом". Кремль в свою очередь назвал происходящее "русофобской провокацией".