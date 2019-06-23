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Регион
Опубликовано 23 июня 2019, 12:03

Глава штаба армии Эфиопии убит при попытке госпереворота

Фото © AP Photo / Karel Prinsloo

Фото © AP Photo / Karel Prinsloo

По заявлению властей страны, в генерала Сира Меконнена стреляли "близкие ему люди".

По меньшей мере три высокопоставленных чиновника были убиты во время попытки государственного переворота в северном штате Амхара в Эфиопии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Выступая в эфире национального телеканала, премьер-министр Ахмед Абий заявил, что в субботу, 22 июня, в административном центре Амхары вооружёнными отрядами была предпринята попытка государственного переворота. За неудавшейся попыткой захвата власти в регионе стоял глава службы безопасности штата генерал армии Асамниу Тсиге.

По словам премьера, среди убитых был начальник штаба армии Эфиопии генерал Сир Меконнен.

В него стреляли близкие ему люди, — сказал Абий.

Кроме того, во время неудавшейся попытки захвата власти были застрелены глава регионального правительства Амхары Амбахью Меконнен и его советник. Другие подробности происшествия не уточняются.

Ранее Лайф писал о межобщинных столкновениях в эфиопском штате Амхара, в результате которых было убито несколько десятков жителей эфиопской деревни Джави.

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Анна Сокова
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