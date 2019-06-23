Он уверен, что последовательно проводящий антироссийскую политику Тбилиси "не в состоянии оценить жесты доброй воли".

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции против Грузии. Руководитель фракции в Госдуме считает, что запрет на импорт товаров станет адекватной реакцией на антироссийские выступления в Тбилиси и деструктивную позицию властей страны.

— Давайте говорить прямо: импорт вина и продуктов из Грузии — это благотворительность в отношении экономики этой страны, причём благотворительность за счёт отечественных виноделов и аграриев. Но, если Тбилиси не в состоянии оценить жесты доброй воли, не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику, — цитирует РИА "Новости" заявление Миронова, распространённое пресс-службой партии.

Политик подчеркнул, что и правящие круги Грузии, и их оппоненты "в одинаковой степени заражены" русофобией, и напомнил, что власти страны не обеспечили безопасность делегации из РФ.