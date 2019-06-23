Миронов призвал ввести экономические санкции против Грузии
Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС
Он уверен, что последовательно проводящий антироссийскую политику Тбилиси "не в состоянии оценить жесты доброй воли".
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции против Грузии. Руководитель фракции в Госдуме считает, что запрет на импорт товаров станет адекватной реакцией на антироссийские выступления в Тбилиси и деструктивную позицию властей страны.
— Давайте говорить прямо: импорт вина и продуктов из Грузии — это благотворительность в отношении экономики этой страны, причём благотворительность за счёт отечественных виноделов и аграриев. Но, если Тбилиси не в состоянии оценить жесты доброй воли, не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику, — цитирует РИА "Новости" заявление Миронова, распространённое пресс-службой партии.
Политик подчеркнул, что и правящие круги Грузии, и их оппоненты "в одинаковой степени заражены" русофобией, и напомнил, что власти страны не обеспечили безопасность делегации из РФ.
Напомним, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления российских депутатов на форуме в здании. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции протеста. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель запрета — обеспечить безопасность россиян.