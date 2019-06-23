Россиянин снял "ростовскую версию" Need For Speed

Пользователи Сети сразу узнали улицы и строения, в частности возведённый к чемпионату мира новый стадион.

Россиянин Владислав Чекунов снял ролик в стиле компьютерной игры Need For Speed. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале видеографа.

По итогу получилась "ростовская версия" знаменитой игры — пользователи Сети сразу узнали улицы и строения, в частности возведённый к чемпионату мира новый стадион, взгляд падает также на автомобильный код региона — 161.

За короткое время ролик на странице автора в "Инстаграме" собрал более 22 тысяч просмотров и большое количество позитивных комментариев.

— Обалденный ролик, побольше бы таких, — отмечает Artur Ospishchev.

— Блин, очень круто! Качественно! — оценил Владимир Селезнёв.