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Регион
Опубликовано 23 июня 2019, 14:19

Россиянин снял "ростовскую версию" Need For Speed

Пользователи Сети сразу узнали улицы и строения, в частности возведённый к чемпионату мира новый стадион.

Россиянин Владислав Чекунов снял ролик в стиле компьютерной игры Need For Speed. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале видеографа.

По итогу получилась "ростовская версия" знаменитой игры — пользователи Сети сразу узнали улицы и строения, в частности возведённый к чемпионату мира новый стадион, взгляд падает также на автомобильный код региона — 161.

За короткое время ролик на странице автора в "Инстаграме" собрал более 22 тысяч просмотров и большое количество позитивных комментариев.

Обалденный ролик, побольше бы таких, — отмечает Artur Ospishchev.

Блин, очень круто! Качественно! — оценил Владимир Селезнёв.

Need for Speed — это самая успешная серия гоночных компьютерных игр в мире и одна из самых успешных игровых медиафраншиз в истории, продано более 150 миллионов копий игр серии.

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Владислав Фёдоров
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