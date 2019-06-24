В Госдуме опровергли информацию о сокращении числа бюджетных мест в вузах

— На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на десять тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах, — написал в "Фейсбуке" председатель Комитета по образованию и науке ГД РФ.