Россия подала заявку на участие в ПАСЕ

Российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие, — сказал председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что приглашение ПАСЕ даёт право российским парламентариям "прийти в зал и начать работу". Однако Володин не исключает, что "деструктивные силы" попытаются уменьшить права России.