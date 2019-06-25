В ПАСЕ рассказали, как принималась резолюция о возвращении России

Докладчица по резолюции, согласно которой Россия примет участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Петра де Суттер сообщила о шквале эмоций среди присутствующих во время обсуждения её доклада.

— Некоторые верят, что это неправильное решение, некоторые — что хорошее… Как Совет Европы мы должны думать о будущем, — приводит слова докладчицы РИА "Новости".

Де Суттер отметила, что при обсуждении резолюции "было много эмоций".

Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.