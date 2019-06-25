В России предложили создать "белые списки" пластических хирургов

По мнению инициаторов реестра, эти меры помогут избежать системы липовых дипломов.

В Госдуме предложили составить "белый список" пластических хирургов и других врачей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на члена Комитета по охране здоровья Александра Петрова.

— Должен быть не "чёрный список", а "белый список". Должны быть регистры зарегистрированных медицинских работников, имеющих право оказывать ту или иную услугу, и они должны быть открытые, — заявил Петров.

Депутат добавил, что, по его мнению, необходимости в составлении чёрных списков врачей нет. Однако он отметил, что такой реестр желательно вести в отношении пассажиров, а также алиментщиков — в таком случае нарушитель будет попадать в них на три года.

— В чёрном списке [врачей. — Прим. Лайфа] я не вижу смысла. Это некая доска позора. Если состоится суд и признает врача лишённым аккредитации, диплома, то он уже не сможет оказывать услугу. Если же он без диплома оказывает услугу или без соответствующего сертификата, то это уже уголовное преступление, — пояснил он.

Что касается "белых списков" медицинских работников, то они заметно упростят жизнь россиян, считает Петров. С помощью этого регистра у пациентов появится возможность проверить подлинность диплома того или иного специалиста.

По его словам, сейчас создание "белого списка" обсуждается с Национальной медицинской палатой. В дальнейшем система может коснуться не только пластических хирургов и косметологов.

— Нам нужно просто избежать системы липовых дипломов, — заключил Петров.