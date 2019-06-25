Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Сбербанк запустил для своих клиентов денежные переводы с кредитных карт на дебетовые. С сегодняшнего дня эта услуга доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн", позже её обещают запустить и для мобильного приложения, сообщает ТАСС.

Перевести деньги можно по номеру телефона или карты. За услугу взимается комиссия в 3% от переведённой суммы, средства на счёт дебетовой карты поступают мгновенно.