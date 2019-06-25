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Опубликовано 25 июня 2019, 08:49

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Сбербанк запустил для своих клиентов денежные переводы с кредитных карт на дебетовые. С сегодняшнего дня эта услуга доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн", позже её обещают запустить и для мобильного приложения, сообщает ТАСС.

Перевести деньги можно по номеру телефона или карты. За услугу взимается комиссия в 3% от переведённой суммы, средства на счёт дебетовой карты поступают мгновенно.

Ранее в июне Сбербанк также запустил новый сервис денежных переводов — теперь получить средства можно через банкоматы или офисы банка. При этом для отправки такого перевода будет достаточно указать ФИО и номер мобильного телефона получателя.

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Александра Вишнякова
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