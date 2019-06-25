Гендиректор "Аэрофлота" впервые высказался о трагедии с SSJ-100 в Шереметьево

Глава авиаперевозчика выразил соболезнования родственникам жертв трагедии от лица компании и от себя лично.

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев впервые публично высказался о катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая в Шереметьево.

— МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе, к нам много вопросов, и у нас много вопросов, — заявил Савельев в ходе годового общего собрания акционеров.

По словам гендиректора, авиакомпания разбирается в случившемся совместно с производителями отечественной техники.

Савельев также отметил, что в 2018 году уровень безопасности полётов "Аэрофлота" составил 99,974% при нормативе 99,9%.