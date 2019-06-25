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Регион
Опубликовано 25 июня 2019, 14:32

Гендиректор "Аэрофлота" впервые высказался о трагедии с SSJ-100 в Шереметьево

Виталий Савельев. Фото © Олег Зотов

Виталий Савельев. Фото © Олег Зотов

Глава авиаперевозчика выразил соболезнования родственникам жертв трагедии от лица компании и от себя лично.

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев впервые публично высказался о катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая в Шереметьево.

МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе, к нам много вопросов, и у нас много вопросов, — заявил Савельев в ходе годового общего собрания акционеров.

По словам гендиректора, авиакомпания разбирается в случившемся совместно с производителями отечественной техники.

Савельев также отметил, что в 2018 году уровень безопасности полётов "Аэрофлота" составил 99,974% при нормативе 99,9%.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

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Эмила Сидорова
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