Гендиректор "Аэрофлота" впервые высказался о трагедии с SSJ-100 в Шереметьево
Виталий Савельев. Фото © Олег Зотов
Глава авиаперевозчика выразил соболезнования родственникам жертв трагедии от лица компании и от себя лично.
Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев впервые публично высказался о катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая в Шереметьево.
— МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе, к нам много вопросов, и у нас много вопросов, — заявил Савельев в ходе годового общего собрания акционеров.
По словам гендиректора, авиакомпания разбирается в случившемся совместно с производителями отечественной техники.
Савельев также отметил, что в 2018 году уровень безопасности полётов "Аэрофлота" составил 99,974% при нормативе 99,9%.
Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.