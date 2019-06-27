В Госдуме предложили конфисковывать имущество при незаконном пересечении границы

В Верховном суде такая инициатива вызвала ряд замечаний, в том числе то, что нет достаточного обоснования для ввода соответствующих поправок.

Депутат Госдумы Александр Шерин предложил конфисковывать имущество у незаконно пересёкших границу России людей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Предполагается внести поправки в статьи 322 "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации" и 104.1 "Конфискация имущества" Уголовного кодекса РФ.

— Законопроект предусматривает возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества как иной уголовно-правовой меры за совершение деяний, предусмотренных частями первой, второй или третьей статьи 322 УК РФ, — сказано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект предлагает конфискацию не только имущества, которое было получено в результате совершения преступлений, но и имущества, которое использовалось для совершения или подготовки преступлений.

По мнению Шерина, конфискация необходима, поскольку часто незаконное пересечение границы осуществляется с использованием самоходного транспортного плавающего средства, механического транспортного средства или воздушного судна либо другого транспортного средства передвижения, которое может нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий.

Однако в правительстве не поддержали законопроект. В отзыве кабмина отмечалось, что в одном из пунктов статьи 104.1 УК РФ уже предусмотрена конфискация орудий преступления, которые принадлежат обвиняемому. Поэтому введение поправки будет избыточным.

Кроме того, в Верховном суде вынесли ряд замечаний по законопроекту, в том числе и то, что нет сведений, "обосновывающих необходимость усиления наказания за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".