Москалькова выяснит причину смерти многодетной матери в нижегородском СИЗО

Ранее в УФСИН сообщили, что смерть женщины наступила в результате "продолжительной неизлечимой болезни".

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что прибыла в нижегородское СИЗО для выяснения обстоятельств смерти матери десятерых детей. Об этом говорится в сообщении омбудсмена в "Инстаграме".

Согласно официальной информации, 61-летняя женщина, которая подозревалась в мошенничестве в сфере недвижимости, скончалась от сердечной недостаточности в начале мая в нижегородском СИЗО-1.

По прибытии в изолятор состояние женщины резко ухудшилось, на последнее заседание подсудимую принесли в бессознательном состоянии. Несмотря на тяжёлое состояние её здоровья и ходатайство адвокатов, ей продлили арест. Родственники женщины уверены, что она скончалась вследствие "плохих условий содержания". Ранее поступали данные о том, что многодетная мать умерла от голода.

— Родственники и адвокат Ильиной уверены, что нарушением является сам факт её нахождения под стражей из-за тяжёлого состояния здоровья. Сейчас медицинские документы изучают эксперты, — написала Москалькова.

В УФСИН ранее сообщили, что задержанная "скончалась по причине тяжких неизлечимых заболеваний, с которыми она уже поступила в учреждение".