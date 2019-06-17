Серийный отравитель пассажиров электричек умер в СИЗО

Согласно предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности.

В Москве в следственном изоляторе № 4 скончался 51-летний арестант Виктор Крупник, который обвинялся в отравлении пассажиров электричек. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Согласно предварительной информации, мужчина скончался утром в воскресенье, 16 июня, от острой сердечной недостаточности. Несмотря на это, в СИЗО проверят всех сокамерников Крупника на причастность к его гибели.

Напомним, осенью 2018 года Басманный суд Москвы признал мужчину виновным в отравлении двух пассажиров электричек, следовавших по Горьковскому направлению, и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

По версии следователей, Крупник продавал в электричках питьевую воду. Он выбирал одиноких пассажиров и предлагал им распить вместе напитки покрепче. Желающим он наливал водку, в которой предварительно разбавлял азалептин — нейролептик "старого" типа, широко использующийся в отечественной клинической практике с 80-х годов.

Препарат, который предназначается для лечения людей с шизофренией и маниакальными синдромами, оказывал на граждан седативное действие. В сочетании с алкоголем пассажиры в лучшем случае теряли сознание, в худшем — погибали. Злоумышленник тем временем забирал их вещи и уходил.

Несмотря на то что в числе ограбленных Крупником значились десятки человек, следователям удалось доказать лишь два преступления. При этом в суде Крупник всё равно настаивал на своей невиновности. Он утверждал, что к первому преступлению — убийству в марте 2011 года — не имеет отношения, а во время второго, произошедшего в январе 2017 года, якобы был уверен, что азалептин действует как снотворное и жертва ненадолго уснёт.

Ранее Лайф писал, что из 36 тысяч преступлений, совершённых на объектах общественного транспорта в 2018 году, более 70% относятся к поездам и электричкам.