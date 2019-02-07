"Как доедешь, напиши". Назван самый криминальный вид транспорта

Из 36 тысяч преступлений, совершённых на объектах общественного транспорта в 2018 году, более 70% относятся к поездам и электричкам.

Самое большое количество преступлений на транспорте происходит на железнодорожных объектах. Такую статистику сегодня привёл начальник Главного управления на транспорте МВД Дмитрий Шаробаров.

— Из 36,6 тысячи преступлений, совершённых в 2018 году, 30 тысяч относятся к железнодорожному транспорту. Однозначно, на железнодорожном транспорте больше всего — в 10 раз — преступлений. И наркотиков выявляется больше, и оружия, — проинформировал он.

Но более позитивные результаты тоже есть. Например, на вокзалах и в аэропортах сократилось количество таких тяжких преступлений, как изнасилование (-37,5% по сравнению с позапрошлым годом), грабёж (-34,3%) и разбой (-31,9%).

Ранее Лайф рассказывал, как в Забайкалье пьяный пассажир поезда напал с ножом на полицейского. Мужчина нанёс сотруднику правоохранительных органов несколько ударов ножом в область грудной клетки и правой руки.