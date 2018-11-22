В Забайкалье пьяный пассажир поезда напал с ножом на полицейского

Пьяный пассажир поезда Москва — Владивосток напал с ножом на сотрудника полиции в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным следствия, мужчина 21 ноября вечером несколько раз ударил ножом полицейского в область грудной клетки и правой руки. Другой сотрудник МВД обезоружил и задержал нападавшего.
В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
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