В Забайкалье пьяный пассажир поезда напал с ножом на полицейского

Мужчина нанёс сотруднику правоохранительных органов несколько ударов ножом в область грудной клетки и правой руки.

Пьяный пассажир поезда Москва — Владивосток напал с ножом на сотрудника полиции в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, мужчина 21 ноября вечером несколько раз ударил ножом полицейского в область грудной клетки и правой руки. Другой сотрудник МВД обезоружил и задержал нападавшего.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.