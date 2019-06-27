Кузнецова рассказала о состоянии ребёнка, которого связывала медсестра
Фото © Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка
Главврач больницы Елена Петряйкина передала омбудсмену, что у мальчика и его сестры нет острых заболеваний.
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что мальчик, которого пыталась привязать к кровати студентка-практикантка в столичной Морозовской детской клинической больнице, чувствует себя хорошо. Он там находится с сестрой.
— Дети чувствуют себя хорошо, они активны, общительны, подвижны, — приводит слова Кузнецовой пресс-служба омбудсмена.
Ранее Лайф рассказывал, что медсестра-практикантка била и пыталась связать ребёнка. После чего было возбуждено уголовное дело. По словам подруги девушки, та заявляла, что из-за произошедшего она сможет "пропиариться, как та блогерша".