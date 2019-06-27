Кузнецова рассказала о состоянии ребёнка, которого связывала медсестра

Главврач больницы Елена Петряйкина передала омбудсмену, что у мальчика и его сестры нет острых заболеваний.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что мальчик, которого пыталась привязать к кровати студентка-практикантка в столичной Морозовской детской клинической больнице, чувствует себя хорошо. Он там находится с сестрой.

— Дети чувствуют себя хорошо, они активны, общительны, подвижны, — приводит слова Кузнецовой пресс-служба омбудсмена.