Топилин: Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области начнутся 30 июня
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Выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области начнутся 30 июня. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
— По выплатам списки сегодня-вчера начали формироваться, сегодня начнутся выплаты. Органы соцзащиты осуществят их в кратчайшие сроки, — пояснил Топилин на совещании у президента РФ в Братске.
Согласно его словам, ситуация взята на особый контроль в связи с тем, что "люди тоже не все находятся в местах своего нахождения, кто-то в ПВР (пунктах временного размещения)". С завтрашнего дня и до 3 июля в опережающем режиме будут выплачены денежные компенсации людям, находящимся в чрезвычайной ситуации, заверил министр.
Напомним, глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал о ситуации в регионе: число погибших при паводке достигло пяти человек, пострадало — 97, судьба двоих, включая одного ребёнка, остаётся неизвестной. После этого президент РФ Владимир Путин призвал довести выплаты до всех пострадавших в результате ЧС.