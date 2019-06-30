Топилин: Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области начнутся 30 июня

Выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области начнутся 30 июня. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

— По выплатам списки сегодня-вчера начали формироваться, сегодня начнутся выплаты. Органы соцзащиты осуществят их в кратчайшие сроки, — пояснил Топилин на совещании у президента РФ в Братске.

Согласно его словам, ситуация взята на особый контроль в связи с тем, что "люди тоже не все находятся в местах своего нахождения, кто-то в ПВР (пунктах временного размещения)". С завтрашнего дня и до 3 июля в опережающем режиме будут выплачены денежные компенсации людям, находящимся в чрезвычайной ситуации, заверил министр.