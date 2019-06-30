Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июня 2019, 00:28

Топилин: Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области начнутся 30 июня

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области начнутся 30 июня. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

По выплатам списки сегодня-вчера начали формироваться, сегодня начнутся выплаты. Органы соцзащиты осуществят их в кратчайшие сроки, — пояснил Топилин на совещании у президента РФ в Братске.

Согласно его словам, ситуация взята на особый контроль в связи с тем, что "люди тоже не все находятся в местах своего нахождения, кто-то в ПВР (пунктах временного размещения)". С завтрашнего дня и до 3 июля в опережающем режиме будут выплачены денежные компенсации людям, находящимся в чрезвычайной ситуации, заверил министр.

Напомним, глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал о ситуации в регионе: число погибших при паводке достигло пяти человек, пострадало — 97, судьба двоих, включая одного ребёнка, остаётся неизвестной. После этого президент РФ Владимир Путин призвал довести выплаты до всех пострадавших в результате ЧС.

BannerImage
Надежда Харламова
  • Новости
  • Регионы
  • Максим Топилин
  • паводки
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar