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Опубликовано 30 июня 2019, 18:30

Юные пилоты Red Bull и Ferrari рекордно омолодили "Формулу-1"

Фото © Twitter / Aston Martin Red Bull Racing

Фото © Twitter / Aston Martin Red Bull Racing

Гонку в Австрии выиграл Макс Ферстаппен, а вторым стал Шарль Леклер. Им обоим по 21 году, и это самая молодая пара пилотов, когда-либо приходивших к финишу на первом и втором месте.

Гран-при Австрии "Формулы-1" подарило поклонникам автоспорта множество интриг и интересных сюжетов. Во-первых, на этой трассе не доминировали пилоты команды Mercedes, что для этого сезона нонсенс, ведь они неизменно побеждали в каждой гонке.

Во-вторых, в квалификации сформировался самый молодой первый ряд стартового поля: Шарлю Леклеру из Ferrari, который занял первое место, и Максу Ферстаппену из Red Bull, который стал вторым, по 21 году.

Уже в гонке события начали развиваться стремительнейшим образом. Прямо на старте одну за одной позиции стал терять Ферстаппен, откатившийся в итоге со второго места на седьмое.

Однако голландец всю оставшуюся часть дистанции посвятил грандиозному прорыву и к предпоследнему кругу подобрался к Шарлю Леклеру, лидировавшему от самого старта.

Набравший сумасшедший темп пилот Red Bull в итоге опередил гонщика Ferrari, буквально выдавив того с трассы.

Таким образом, именно Макс Ферстаппен одержал свою шестую победу в карьере и вторую подряд на австрийской трассе. Кроме того, пилот Red Bull прервал гегемонию команды Mercedes, которая пока никому не давала победить в этом сезоне. Его ровесник Леклер, который долго и уверенно шёл к своей первой победе, в итоге остался вторым.

Ферстаппен и Леклер сформировали самую молодую пару пилотов, приходивших к финишу первым и вторым, за всю историю "Формулы-1".

Третьим клетчатый флаг увидел пилот Mercedes Валттери Боттас. Средний возраст пилотов, занявших первые три места в гонке, составил всего 24 года и 156 дней.

Два чемпиона мира, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон, финишировали четвёртым и пятым соответственно. Даниил Квят занял 17-е место, уступив в том числе напарнику по Toro Rosso Алексу Албону.

Зачёт пилотов после Гран-при Австрии:

  1. Льюис Хэмилтон — 197 очков
  2. Валттери Боттас — 166
  3. Макс Ферстаппен — 126
  4. Себастьян Феттель — 123
  5. Шарль Леклер — 105
  6. Пьер Гасли — 43
  7. Карлос Сайнс — 30
  8. Ландо Норрис — 22
  9. Кими Райкконен — 21
  10. Даниэль Риккардо — 16
  11. Нико Хюлькенберг — 16
  12. Кевин Магнуссен — 14
  13. Серхио Перес — 13
  14. Даниил Квят — 10
  15. Алекс Албон — 7
  16. Ланс Стролл — 8
  17. Ромен Грожан — 2
  18. Антонио Джовинацци — 1
  19. Джордж Расселл — 0
  20. Роберт Кубица — 0

Следующая гонка в расписании "Формулы-1" — Гран-при Великобритании. Она пройдёт на автодроме "Сильверстоун" 14 июля.

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Дмитрий Садылко
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