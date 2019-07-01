Для люксовых авто предложили увеличить штрафы за неправильную парковку

Некоторые владельцы машин предпочитают не платить за стоянку, а закрывать номера или парковаться в неположенном месте.

Зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил увеличить размер штрафа за неоднократное системное нарушение правил парковки владельцами автомобилей люксовых брендов.

— То есть если человек один раз неправильно припарковался или два раза — это, возможно, ошибка, человек забыл оплатить парковку. То есть время должно расставить всё на свои места. Но если нарушение по отдельным физическим лицам носит системный характер, то, на мой взгляд, меры дисциплинарного и административного взыскания должны быть усилены, — заявил депутат агентству "Москва".

Напомним, в Москве за неоплату парковки для владельцев автомобилей предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.