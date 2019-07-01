Для люксовых авто предложили увеличить штрафы за неправильную парковку
Фото © Flickr/kishjar?
Некоторые владельцы машин предпочитают не платить за стоянку, а закрывать номера или парковаться в неположенном месте.
Зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил увеличить размер штрафа за неоднократное системное нарушение правил парковки владельцами автомобилей люксовых брендов.
— То есть если человек один раз неправильно припарковался или два раза — это, возможно, ошибка, человек забыл оплатить парковку. То есть время должно расставить всё на свои места. Но если нарушение по отдельным физическим лицам носит системный характер, то, на мой взгляд, меры дисциплинарного и административного взыскания должны быть усилены, — заявил депутат агентству "Москва".
Напомним, в Москве за неоплату парковки для владельцев автомобилей предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
Ранее в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сообщили, что за последние три месяца в российской столице за неправильную парковку эвакуировали более девяти тысяч автомобилей люксовых брендов, среди которых 404 Porsche, 18 Bentley, 11 Maserati, восемь Rolls-Royce, три Lamborghini и один Ferrari. Как отмечалось, некоторые владельцы дорогих машин предпочитают закрывать номера или оставлять авто в неположенном месте, вместо того чтобы заплатить за стоянку.