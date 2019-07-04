Fortnite — детская пандемия? Honor 20 спровоцировал эпидемию попрошайничества

Оглавление Пряник стал кнутом Аудитория Fortnite компрометирует себя не первый раз Fortnite — главная забава для детей Проблема со скинами преследует и другие игры

Fortnite — популярная онлайн-игра в жанре королевской битвы, которая есть как на консолях и ПК, так и на смартфонах. Особой популярностью тайтл пользуется у молодой аудитории: ребят из младших классов и подростков. Одной из особенностей игры является гибкая настройка внешности персонажей: костюмы, головные уборы, маски и так далее. Виртуальная одежда бывает как общедоступной, так и крайне редкой. В категорию последних, как правило, попадают скины, которые выдаются в рамках определённого срока либо при соблюдении конкретных условий. Чем более редкий на персонаже скин, тем больше почёта и уважения оказывают ему другие игроки.

В обсуждаемом случае разработчики дарят уникальный скин Wonder только за покупку Honor 20 или Honor 20 Pro. Чтобы получить облик, нужно зайти в приложение App Gallery, перейти в настройки профиля, а затем во вкладку "Подарки". Там будет специальный промокод, активация которого в Fortnite открывает специальный скин. Акция стартовала 27 июня.

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

Представители бренда Honor в России прокомментировали лишь саму акцию. — Совместная коллаборация с Fortnite продолжается, и специальный костюм Wonder доступен только владельцам Honor 20 и Honor 20 Pro, — пояснили в компании. Там также уточнили, что промокод генерируется только на купленных смартфонах. На семплах, которые журналисты получили для тестирования, например, вендор работоспособность акции не гарантирует. На смартфоне, который оказался в редакции Лайфа, получить промокод не удалось.

Пряник стал кнутом

В результате чрезвычайно увлечённые игрой геймеры сейчас изрядно досаждают всем владельцам "льготных" смартфонов. Стоит только опубликовать в "Инстаграме" или "ВКонтакте" фотографию или историю с тегом #honor20, на профиль тут же начинают подписываться десятки незнакомцев и затем ломиться в личные сообщения. Если же пользователь игнорирует новых подписчиков, они начинают оккупировать комментарии, талдыча о том, что нужно проверить личку.

При открытии лички выясняется, что все как один выпрашивают промокод на облик Wonder. Зачастую среди попрошаек, судя по фотографиям, оказываются либо ученики младших классов, либо подростки. Изредка встречаются взрослые. Причём в подавляющем большинстве незваная аудитория не из России, поскольку сообщения приходят на английском или на ломанном русском из онлайн-переводчика. Меньше чем за час редактор Лайфа получил 12 таких запросов.

И больше в этой ситуации удивляет не сам факт наличия попрошаек, а их отчаянность. Некоторые пользователи, включая малолетних, предлагают даже деньги, чтобы разжиться заветным промокодом. Так, например, пользовательнице tati_tata, автору обзора Honor 20 на Лайфе, предложили в "Инстаграме" за промокод 100 рублей. А во "ВКонтакте" уже 1000 рублей. — Сначала я просто удивлялась такой реакции со стороны незнакомцев. Подумала, что им что-то по тексту непонятно. Чем больше запросов появлялось, тем сильнее удивление перерастало в раздражение, — объяснила Татьяна. Ей с вопросами о скине тоже написали более десяти человек.





Юзер с ником polyakgeekbeard поделился скриншотом, на котором ему предлагают уже 20 евро. Владелец Honor 20 с ником unlime рассказал Лайфу, что ему предлагали аж 150 долларов. Правда, на непопулярный у нас платёжный сервис PayPal. Отказался. — Каждый день получаю очень много подобных сообщений. Всё заканчивается тем, что я жалуюсь на спам и блокирую человека, — сетует unlime. Редакция Лайфа провела эксперимент и тоже быстро нашла клиента, который готов был выложить 50 долларов за скин Wonder.









Аудитория Fortnite компрометирует себя не первый раз

Отметим, к слову, что этот случай далеко не первый, когда фанаты Fortnite докучают людям или совершают другие крайне радикальные поступки. Например, в прошлом году широко разошлась история про десятилетнего мальчика из Великобритании, который потратил 1193 фунта (более 100 тыс. рублей), последние деньги матери, прикованной к инвалидному креслу, на внутриигровые покупки в Fortnite. Также долго обсуждалась история другой английской семьи, в которой девятилетняя девочка очень сильно увлеклась Fortnite. Она в тайне от родителей играла ночами, а иногда её сессии растягивались на десять часов. Последней же чертой для родителей стало то, что девочка справила нужду по-маленькому прямо у приставки, поскольку, очевидно, не желала прерывать игру. После этого взрослые обратились к психотерапевту за помощью для дочери.

Fortnite — главная забава для детей

Фото © Shutterstock

По официальным данным, на март этого года аудитория Fortnite насчитывала 250 миллионов игроков. Таким образом, продукт Epic Games встал на одну полку с такими феноменами игровой индустрии, как GTA V, Minecraft и Tetris. Разработчики не раскрывают информацию о демографии своей аудитории, но данные сторонних аналитических компаний показывают, что там довольно много именно молодых геймеров. Так, по данным Newzoo, возраст 53% игроков не превышает 25 лет. Есть и изыскание, которое указывает на чрезвычайную важность этой игры для современных детей. В июне этого года Национальная исследовательская группа опубликовала результаты исследования, из которого следует, что 53% детей в возрасте от 10 до 12 лет регулярно играют в Fortnite (объём выборки, увы, не указан). Более половины из них считают для себя эту игру важнее "Фейсбука", Netflix и даже YouTube. Некоторые аналитики из индустрии развлечений уверены, что Fortnite уже является главной соцсетью для детей.

Проблема со скинами преследует и другие игры

У обликов в онлайн-играх и микротранзакций вообще история в принципе очень богатая. И отнюдь не все фрагменты этой истории однозначно хорошие. Например, компанию Valve уже несколько лет подряд костерят за то, что на основе её большого рынка скинов для Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 создаются сайты, имитирующие азартные игры, в которых зависают в том числе и дети. В таких онлайн-казино в качестве ставок принимаются именно что облики и наклейки для виртуальных персонажей и оружия, которые, к слову, имеют исключительно эстетическую ценность. Подобные сайты давно являются проблемой на Западе и в Европе, которая обсуждается журналистами и властями. У этого явления даже специальное определение появилось — скин гэмблинг, то есть "азартные игры со скинами".

В России на это явление реагируют не так агрессивно. Хотя на просторах Интернета наверняка можно найти несколько историй о том, как нерадивый сын украл у родителей несколько сотен рублей на покупку скинов в CS:GO. А потом он эти скины проиграл на сайте-рулетке. Роскомнадзор в своё время даже запускал волну блокировок подобных ресурсов. Подробнее о том, как в России относятся к детскому гэмблингу, Лайф писал здесь.