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Регион
Опубликовано 5 июля 2019, 12:56

Квят прокатится по Санкт-Петербургу в болиде "Формулы-1"

Фото © Instagram/danydk1

Фото © Instagram/danydk1

Российский гонщик самой престижной автоспортивной серии проведёт демонстрационные заезды по Адмиралтейскому проспекту.

В Санкт-Петербурге впервые состоятся показательные заезды команды "Формулы-1" Scuderia Toro Rosso. Гвоздём мероприятия станет участие действующего гонщика команды — российского пилота Даниила Квята. Как сообщает официальный сайт Red Bull, россиянин совершит четыре 15-минутных показательных заезда по Адмиралтейскому проспекту.

Зрителей также ожидает мотофристайл и дрифт на КамАЗе. Шоу состоится 24 августа.

В нынешнем чемпионате мира Квят занимает 14-е место, в его активе — 10 очков. Лидирует пятикратный чемпион из Великобритании Льюис Хэмилтон, на его счету — 197 зачётных баллов.

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Дмитрий Садылко
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