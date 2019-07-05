Кузнецова — о состоянии девочки из Ингушетии: На ребёнке нет живого места

Омбудсмену непонятно, как малышка могла находиться под присмотром ранее судимого человека.

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о состоянии семилетней девочки из Ингушетии, которую едва не замучила до смерти родная тётя.

— На ребёнке буквально нет живого места. Раны в различные периоды были нанесены, — сообщила омбудсмен.

Кузнецова подчеркнула, что ей непонятно, на каком основании ребёнок находился с человеком, судимым по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— Тот взрослый, который был рядом с ней, не является законным представителем, не является официальным опекуном. Порядка года не были направлены ни документы, ни какие-либо иные запросы, например в отношении розыска родителей, потому что они пропали. На данный момент неизвестно местонахождение ни папы, ни мамы девочки, — рассказала уполномоченный по правам ребёнка.