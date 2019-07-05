Польша экстрадирует в Россию совладельца "Зимней вишни"
ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России
Мужчина покинул территорию РФ в 2016 году, он был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск.
Польский суд принял решение экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия экс-гендиректора компании — владельца сгоревшего в Кемерове ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Об этом со ссылкой на пресс-службу окружного суда Варшавы сообщает РИА "Новости".
— По делу Вячеслава В. информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Как отмечается, адвокат Вишневского пытался обжаловать решение суда, однако его апелляционная жалоба не была удовлетворена. Постановление вступило в силу. Дело передано министру юстиции, который должен принять окончательное решение об экстрадиции россиянина.
По данным следствия, Вишневский дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко. Взятка предназначалась в том числе за незаконные действия при реконструкции ТРЦ "Зимняя вишня".
Вячеслав Вишневский покинул территорию России в 2016 году. Он был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года СКР сообщил, что мужчину задержали в Польше. После этого Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче.
Напомним, 25 марта 2018 года при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибло 60 человек, большинство из которых — дети. Ещё около 80 человек пострадали. Среди 15 фигурантов уголовного дела, которым предъявлены обвинения, — экс-начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения Андрей Бурсин, возглавлявший работы по тушению возгорания в ТЦ. Рассмотрение уголовного дела о пожаре началось 16 мая 2019 года.