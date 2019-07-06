В России могут увеличить количество бюджетных мест в вузах на 25%

Предложение аргументировано тем, что данная инициатива поможет самореализоваться молодым талантливым людям.

Количество бюджетных мест в вузах РФ необходимо увеличить на 25%. С предложением подобной инициативы обратился к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову член Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, передаёт РИА "Новости".

— В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. Вами предложена новая методика распределения КЦП (контрольных цифр приёма. — Прим. Лайфа), но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000, — говорится в сообщении.

Депутат поясняет, что в данный момент количество бюджетных мест в вузах России составляет 518,4 тысячи. В следующем году это число уменьшится на 2%, далее показатель будет падать на 4% в год, достигнув к 2023 году 432,2 тысячи мест.

Чернышов заметил, что увеличение квоты бюджетных мест позволит самореализоваться молодым талантливым людям, у которых возникают сложности с поступлением в вуз в связи с ежегодным повышением порога стоимости платного образования.

По его словам, внимания также заслуживает "процедура так называемого открытого публичного конкурса распределения КЦП", степень "открытости" которого вызывает сомнения. Согласно мнению парламентария, в списке комиссии должны быть члены "Российского союза ректоров, РСПП, Деловой России и, конечно, депутаты, члены Комитета Государственной думы по образованию и науке".