Посол РФ: Россия не обсуждает спекуляции Пентагона о ядерных испытаниях Москвы
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Анатолий Антонов считает, что обвинения разведывательного управления США основаны на желании найти предлог, чтобы выйти из ДВЗЯИ.
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова дипломата.
— Россия не обсуждает с Соединёнными Штатами спекуляции Разведывательного управления Министерства обороны США о возможном проведении нами ядерных испытаний свыше нулевой мощности. Вашингтону была обозначена наша позиция — мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем, — поясняет посол.
Антонов добавляет, что подобные слова могут иметь под собой поиски мотивов для проведения антироссийской кампании, как в похожем случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сначала идут заявления о необходимости обладания потенциалом, превышающим разрешённый договором, после чего происходит поиск "виновников", а кульминацией всего является выход из соглашения, подчёркивает Антонов.
По его словам, в данном случае речь может идти о поиске предлога для отзыва подписи США под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы начать собственные полномасштабные ядерные испытания.
Ранее генерал Роберт Пол Эшли — младший заявлял об уверенности Пентагона в том, что Москва не соблюдает мораторий на ядерные испытания.