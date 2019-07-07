В Госдуме оценили антироссийскую резолюцию ОБСЕ по Крыму

Депутат призвал представителей ОБСЕ избегать использования вымышленного термина об "оккупации Крыма" и начать называть вещи своими именами.

Комитет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) одобрил полную дезинформации резолюцию. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Руслан Бальбек.

Парламентарий отметил, что российские территории "не могут быть предметом политических спекуляций", и возмутился из-за некорректного отображения действительности в резолюции.

— Поддержать-то можно любую резолюцию, это же не в разборки с Россией влезать — вот и поёт ОБСЕ соловьём под украинскую дудку. Хотя сами прекрасно понимают, что занимаются откровенной дезинформацией, что украинских моряков задержали не в нейтральных, а в российских водах, что Крым никто Украине не отдаст, — цитирует Бальбека РИА "Новости".

Кроме того, депутат призвал представителей ОБСЕ избегать использования вымышленного термина об "оккупации" полуострова и начать называть вещи своими именами, признав результаты проведённого в 2014 году референдума.