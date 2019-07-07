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Регион
Опубликовано 7 июля 2019, 06:02

Исполнитель роли Робба Старка из "Игры престолов" получил учёную степень

Фото © Instagram/richardmaddenfrance

Фото © Instagram/richardmaddenfrance

Шотландский актёр Ричард Мэдден, наиболее известный по ролям в таких сериалах, как "Игра престолов" и "Телохранитель", стал обладателем почётной степени доктора в области искусств. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.

На торжественной церемонии, прошедшей в Королевской консерватории Шотландии, 33-летний актёр признался, что в своё время вынужден был пропустить выпускной из-за работы.

Сейчас я чувствую себя по-особенному — будто сегодня мой выпускной, пришедший с 12-летним опозданием, — отметил он.

Ранее Лайф показывал, как выглядели актёры "Игры престолов", когда впервые появились в кино.

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София Алабина
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