Исполнитель роли Робба Старка из "Игры престолов" получил учёную степень
Фото © Instagram/richardmaddenfrance
Шотландский актёр Ричард Мэдден, наиболее известный по ролям в таких сериалах, как "Игра престолов" и "Телохранитель", стал обладателем почётной степени доктора в области искусств. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.
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Congratulations to @maddenrichard for receiving his honorary doctorate at the Royal Conservatoire of Scotland for services in drama. Richard attended school here and graduated in 2007. So proud of you and all you have accomplished! Love you and hope you had a great day! If you want to fall in love with him even more, I recommend swiping to the last picture 😍#richardmadden #honorarydoctorate #proud #scotland #royalconservatoireofscotland #graduate #alumni
На торжественной церемонии, прошедшей в Королевской консерватории Шотландии, 33-летний актёр признался, что в своё время вынужден был пропустить выпускной из-за работы.
— Сейчас я чувствую себя по-особенному — будто сегодня мой выпускной, пришедший с 12-летним опозданием, — отметил он.
Ранее Лайф показывал, как выглядели актёры "Игры престолов", когда впервые появились в кино.