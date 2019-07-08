Депутат ГД поддержал идею увеличить "возраст молодости" семей до 39 лет

Парламентарий напомнил, что сейчас увеличивается средний возраст замужества и рождения детей.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) поддержал инициативу увеличить до 39 лет возраст, до которого супруги официально могут считаться молодой семьёй.

— В связи с тем, что увеличен пенсионный возраст, увеличен средний возраст замужества, увеличен средний возраст рождения ребёнка, вопрос об изменении в сторону увеличения параметров для молодых семей в данном контексте считаю оправданным, — передаёт агентство "Москва" его слова.

Он также отметил, что депутатам стоит задуматься над законопроектом, который предоставит социальную поддержку всем категориям семей, независимо от возраста супругов.

Ранее СМИ сообщали, что депутаты Законодательного собрания ЯНАО разработали законопроект о повышении возраста граждан, которые относятся к категории молодых семей, с 35 до 39 лет.