Новые Xbox, PlayStation, Switch. На каких консолях может первой выйти GTA6

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PlayStation 5

Самое первое откровение Sony о новой консоли случилось совсем недавно, в апреле. Марк Церни, архитектор игровых систем, рассказал, что главной особенностью следующей PlayStation станет многократно возросшая скорость памяти. Она, если верить разработчику, вообще ликвидирует понятие "загрузка". И, похоже, так оно и будет: в Сети есть видеоролик, который показывает, как PS5 прогружает локации Marvel’s Spider-Man за 0,8 секунды, тогда как у PS4 Pro на это уходит больше восьми секунд.

На характеристики Церни тоже намекнул. По его словам, ядром новой PlayStation станет процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2. Если верить неофициальным источникам, место главного компонента займёт 8-ядерный и 16-потоковый чип из линейки AMD Ryzen 3000 с частотой 3,2 ГГц. Судя по всему, речь идёт о Ryzen 7 3700X или 3800X — оба 16-потоковые и 8-ядерные. Оба стоят от 300 до 400 долларов. Однако, скорее всего, в приставке будет использоваться кастомная и более дешёвая версия одного из этих "камней". Роль же видеокарты, по словам Церни, отойдёт ускорителю Radeon из линейки Navi. Слухи гласят о варианте с 72 вычислительными блоками и частотой ядер 1,55 ГГц. Оперативки японцы завезут от 16 до 24 ГБ типа GDDR6. Объём же быстрого накопителя составит не менее 2 ТБ.

Фото © Sony

Другими фишками PS5, по словам инженера, станут специальный аудиопроцессор и обратная совместимость. Благодаря первому консоль станет генерировать реалистичный звук, соответствующий геометрии виртуальных объектов. При этом услышать изменения получится без особенных наушников и колонок. Второе же свойство позволит PS5 запускать игры от PS4. В обратную сторону это работать не будет: условная GTA VI, про которую мы писали здесь , для PS5 не "заведётся" на PS4. То же самое, к слову, касается и PlayStation VR. После Церни гендиректор PlayStation Джим Райан отметил , что между старой и новой приставками останется и взаимная поддержка социальных функций. То есть аккаунты PlayStation Network и закреплённый за ними прогресс перенесутся на новую систему.

Теперь к самому щепетильному моменту, к цене. Сам Церни не стал называть точную цифру, но заявил, что ценник будет привлекательным. В свою очередь японский аналитик Хидеки Ясуда считает , что PS5 стартует с 500 долларов. Даже если последний промахнулся на 100–150 долларов не в пользу покупателей, приобретение консоли всё равно будет считаться выгодным. Компьютер с аналогичными характеристиками наверняка будет стоить в полтора-два раза дороже.

Релиз, судя по настроению в игровой индустрии, не за горами. С учётом того, что в пуле заявленных для PlayStation игр нет ни одного тайтла с релизом после 2020 года, можно предположить, что PS5 выйдет именно что в конце 2020-го или в начале 2021-го. А вместе с ней будут объявлены и даты выхода проектов без дедлайнов вроде Elder Ring от Джорджа Мартина и авторов Dark Souls, про которую мы писали тут . Ясуда полагает, что консоль выйдет в ноябре 2020 года, перед рождественскими праздниками. Сам Церни говорит, что новинка точно не выйдет в этом году.

Xbox Scarlett

Фото © AP / Casey Rodgers / Invision

Поразительно, но информации о новом Xbox, который носит кодовое имя Scarlett, меньше, чем о PlayStation. Удивляемся мы потому, что впервые Microsoft заговорила о своей новинке куда раньше, чем Sony: аж в 2018 году. Именно на выставке Е3 2018 глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил , что новых консолей компания готовит аж несколько. Тогда же он отметил, что одной из главных фишек новых систем станет обратная совместимость.

За год появилось множество спекуляций на счёт нескольких Xbox. Слухи гласили , что одна система носит кодовое название Anaconda, а другая — Lockhart. Первая должна была стать мощной и дорогой, а вторая — чуть слабее и более доступной. Впрочем, уже на Е3 2019 Фил Спенсер вспомнил только про одну приставку — Project Scarlett. Очевидно, что это рабочее название, на лад Project Scorpio, в итоге появилась Xbox One X. После пресс-конференции Microsoft на Е3 профильная пресса только подтвердила , что корпорация отказалась от идеи выпуска двух приставок.

Как бы то ни было, в этом году Microsoft раскрыла некоторые технические характеристики Project Scarlett. Они сильно перекликаются со спецификациями PS5. Разработчики снова говорили о резком сокращении загрузок за счёт SSD нового поколения, о процессоре Zen 2 и графическом ускорителе Navi. Как и PS5, новый Xbox будет поддерживать разрешение 8К и рейтрейсинг. Журналисты, к слову, опираясь на анонимные источники, пишут , что новый Xbox слабее новой PlayStation. Позже Спенсер отметил, что Scarlett получит дисковод, а другой топ-менеджер Microsoft сказа л, что у компании нет планов на виртуальную и дополненную реальность.

Уточнение про дисковод было необходимым, поскольку незадолго до Е3 компания выпустила Xbox One S All-Digital Edition без привода. Учитывая существование стримингового сервиса Project xCloud от Microsoft, многим тогда показалось, что с выходом Scarlett компания шагнёт в будущее, где сервисы если не вытеснят, то хотя бы снизят важность хардвейра. Но ничего такого не предвидится. Даже сам Фил Спенсер говорит , что в ближайшие годы железо будет занимать доминирующее положение.

В отличие от японцев, американцы не томили и сразу заявили, что релиз новой консоли состоится во второй половине 2020 года. Цены нет, но аналитики придерживаются вилки в 399–499 долларов.

Nintendo Switch 2

Фото © AP Photo / Koji Sasahara, File

Даже несмотря на то, что у Nintendo, как принято подмечать, своя атмосфера, эта компания тоже смотрит в сторону более мощной консоли. Которая, впрочем, едва ли станет следующим поколением. Судя по инсайдам, Switch ждёт та же участь, что и линейки DS: Nintendo размажет жизненный цикл Switch на долгие годы за счёт множества модификаций. Появление Lite-версии это только подтверждает.

Долгое время в Сети циркулировал слух о том, что японцы готовят сразу две новые версии Switch: Mini и Pro. И вот слухи про Mini, то есть Lite, подтвердились. Как и ожидалось, это всё та же консоль, только с меньшим экраном, без съёмных контроллеров и без поддержки док-станции. Согласно тому же источнику, что предсказал выход Lite, версия Pro будет, очевидно, мощнее. Она как минимум получит поддержку 4К и HDR. Также инсайдеры TWSJ не исключают, что возросшая мощность расширит и наборы сервисов Switch. В том числе они выражают надежду на то, что гибридная консоль научится транслировать игры на Twitch.