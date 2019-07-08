Кузнецова: Дети должны быть заняты все каникулы
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Маленькие россияне порой страдают от бесконтрольности: летом они предоставлены сами себе и поэтому часто попадают в беду.
Уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова предложила регионам озаботиться организацией детского досуга на весь летний период, а не только на две недели, пока они находятся в оздоровительном лагере. Речь об этом зашла на Всероссийском совещании детских омбудсменов, посвящённом безопасности детства, которое проходит сегодня в Ярославле.
По словам Кузнецовой, дети порой страдают от бесконтрольности, от того, что летом предоставлены сами себе, и попадают в беду. А они, по её словам, непременно должны быть заняты чем-то увлекательным на протяжении всех каникул.
— Я хочу, чтобы этим летом мы обнаружили и собрали лучшие практики организации отдыха и времяпрепровождения детей на всё лето, — добавила Кузнецова.
Она добавила, что в процессе организации детского досуга в летний период, на её взгляд, должны участвовать госучреждения и учреждения дополнительного образования.
Ранее в МЧС выпустили рекомендации по поводу того, как провести летние каникулы без страшных последствий. Важно, чтобы во время летних каникул дома на видном месте висел список экстренных телефонов. Также ребёнок должен помнить свой домашний адрес, чтобы при необходимости обратиться за помощью.