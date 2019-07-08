Кузнецова: Дети должны быть заняты все каникулы

Маленькие россияне порой страдают от бесконтрольности: летом они предоставлены сами себе и поэтому часто попадают в беду.

Уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова предложила регионам озаботиться организацией детского досуга на весь летний период, а не только на две недели, пока они находятся в оздоровительном лагере. Речь об этом зашла на Всероссийском совещании детских омбудсменов, посвящённом безопасности детства, которое проходит сегодня в Ярославле.

По словам Кузнецовой, дети порой страдают от бесконтрольности, от того, что летом предоставлены сами себе, и попадают в беду. А они, по её словам, непременно должны быть заняты чем-то увлекательным на протяжении всех каникул.

— Я хочу, чтобы этим летом мы обнаружили и собрали лучшие практики организации отдыха и времяпрепровождения детей на всё лето, — добавила Кузнецова.

Она добавила, что в процессе организации детского досуга в летний период, на её взгляд, должны участвовать госучреждения и учреждения дополнительного образования.