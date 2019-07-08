Комитет Госдумы поддержал идею запретить вино и воду из Грузии

Парламентарии также высказались за ограничение денежных переводов из России в эту соседнюю страну.

Комитет Госдумы по международным делам поддерживает инициативу прекратить поставки ряда грузинских товаров в Россию. Об этом рассказал председатель комитета Леонид Слуцкий.

— Комитет поддерживает предложение… об ограничении поставок продукции, в частности вина, воды и некоторых других позиций, приходящих из Грузии, о замораживании денежных переводов между нашими странами, — сообщил он журналистам.