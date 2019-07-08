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Регион
Опубликовано 8 июля 2019, 17:29

Комитет Госдумы поддержал идею запретить вино и воду из Грузии

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Парламентарии также высказались за ограничение денежных переводов из России в эту соседнюю страну.

Комитет Госдумы по международным делам поддерживает инициативу прекратить поставки ряда грузинских товаров в Россию. Об этом рассказал председатель комитета Леонид Слуцкий.

Комитет поддерживает предложение… об ограничении поставок продукции, в частности вина, воды и некоторых других позиций, приходящих из Грузии, о замораживании денежных переводов между нашими странами, — сообщил он журналистам.

Ранее Лайф рассказывал, какие убытки понесёт грузинская экономика в случае потери рынка сбыта в России. Один ущерб от запрета на ввоз вина составит 126,5 млн долларов. Нужно учитывать, что ещё 200–300 миллионов долларов составит ущерб от запрета на авиасообщения между Россией и Грузией. Россияне аннулировали уже 80% гостиничных броней на грузинские курорты.

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Андрей Бражников
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