Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на грузинские курорты

Запрет на авиасообщение с Грузией отразился на количестве туристов, планирующих посетить морские курорты страны. Об этом рассказал основатель и руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Как уточняется, большая часть отменённых бронирований относится к премиум-классу.

— Самый большой удар получили морские курорты, где аннулирование броней туристами России возросло до 80%. Об этом заявили и в администрации туризма Аджарии. Следует отметить, что ситуация неблагоприятная и в остальной Грузии. Мы можем сказать, что в общей сложности по стране россиянами аннулировано до 60% гостиничных броней, — цитирует Алавердашвили ТАСС.

Ранее стало известно, что около 4,5 тысячи россиян, которые на данный момент находятся в Грузии, не стали обменивать или сдавать авиабилеты после указа о прекращении воздушного сообщения между этой страной и РФ.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста. Грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её "врагом и оккупантом".

Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. Ранее сообщалось, что 7 июля грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.