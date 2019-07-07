Последние самолёты вылетели из Грузии в РФ перед временным запретом

Указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля был подписан президентом России Владимиром Путиным из-за угрозы безопасности россиян.

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines сегодня, 7 июля, выполнили последние рейсы в Россию накануне вступления в силу запрета на полёты в нашу страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы авиакомпаний.

MyWay Airlines выполнили последний рейс из Тбилиси в московский аэропорт Жуковский, а Georgian Airways — из грузинской столицы в Санкт-Петербург.

Кроме того, из Грузии вылетели последние самолёты российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста. Грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.