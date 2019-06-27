Нацбанк Грузии оценил ущерб от потери туристов из РФ в сотни миллионов долларов

Днём ранее грузинский лари уже обновил исторический минимум. Условий для стабилизации пока не предвидится.

Грузинская экономика в 2019 году потеряет около $200–300 млн из-за сокращения турпотока из России. Такой прогноз озвучили в четверг в Нацбанке Грузии. Ожидается, что эти потери отразятся на курсе национальной валюты. Днём ранее грузинский лари уже обновил исторический минимум. По всей видимости, это не конец.

— Сокращение туристического потока из России в оставшийся период повлияет на экономику Грузии в размере примерно от $200 до $300 миллионов. Этот внешний шок отразится на платёжном балансе и, соответственно, на курсе, — говорится в заявлении ведомства.

К слову, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили ранее называл цифру 750 миллионов долларов. Именно столько, по его словам, составит ущерб от прекращения авиасообщения с Россией.

По его данным, в начале года российские путешественники уже принесли почти 33% от общих доходов Грузии с турпотока. Таким образом, отечественные туристы оставили в стране 1,1 миллиарда долларов.

На чём в первую очередь потеряет Грузия из-за конфликта с Россией, читайте в материале Лайфа "Цена хамства".