В Грузии подсчитали ущерб от прекращения авиаперелётов из России

По прогнозам, в экономическом плане больше всего пострадает грузинский регион Аджария.

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить более 750 миллионов долларов. Об этом сообщает "Sputnik Грузия" со ссылкой на главу Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалву Алавердашвили.

— Два дня, как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари [758 миллионов долларов. — Прим. Лайфа], — отметил эксперт.

Также Алавердашвили подчеркнул, что с начала года российские путешественники принесли почти 33% от общих доходов Грузии с турпотока. Таким образом, отечественные туристы оставили в стране 1,1 миллиарда долларов.

При этом, по словам эксперта, наибольший удар примет на себя регион Аджария. Что касается сегментов туристического рынка, то ощутимый урон от прекращения авиасообщения с Россией почувствуют организации и частники, которые сдавали квартиры туристам.

— 90% этих квартир снимали российские туристы. В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек, — добавил Алавердашвили.

Напомним, после того как протесты с антироссийскими лозунгами вылились на улицы и грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинила в организации митингов Россию, назвав её "врагом" и "страной-оккупантом", президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

По мнению экспертов, в Тбилиси не ожидали такого ответа Москвы на провокации и надеялись на то, что Россия "проглотит" это. Теперь Зурабишвили выступила за дальнейший приезд российских туристов в страну.