Путин запретил пассажирские полёты в Грузию с 8 июля

Такое решение принято на фоне протеста в Тбилиси, где оппозиция и радикалы начали штурмовать парламент из-за визита российских парламентариев.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещаются пассажирские полёты в Грузию. В тексте документа говорится, что такое решение принято "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Федеральным и местным органам власти, компаниям и гражданам теперь нужно исходить из того, что "с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Соответственно, туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продажи путёвок в эту страну. Правительство должно принять меры, чтобы вернуть в Россию граждан РФ, находящихся в Грузии. Это касается и их багажа.

Министерству иностранных дел поручено держать координацию с властями Грузии при решении вопросов, касающихся безопасности россиян. Указ вступает в силу уже сегодня.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Грузию из-за беспорядков.

Напомним, накануне радикалы и оппозиция устроили масштабную акцию протеста у парламента, где должна была состояться встреча депутатов в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Участников акции особо возмутило то, что российскому делегату предложили место спикера Парламента Грузии. Начался штурм здания. Полиции пришлось принять силовые меры. В итоге пострадало 240 человек.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее назвал передёргиванием ситуации попытки возложить на Москву ответственность за беспорядки в Тбилиси.