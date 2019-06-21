Медведев назвал передёргиванием попытки свалить на РФ вину за протесты в Грузии

Развернувшиеся в республике события связаны с внутриполитической борьбой, уверен глава российского кабмина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал передёргиванием ситуации попытки возложить на Москву ответственность за беспорядки в Тбилиси. Об этом он заявил, комментируя слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о причастности России к организации протестов.

— Попытки свалить это всё на Россию выглядят просто как передёргивание реальной ситуации, — сказал журналистам глава российского кабмина.

По оценке Медведева, развернувшиеся в закавказской республике события связаны с внутриполитической борьбой "между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти".

В Грузии радикалы и оппозиция накануне устроили масштабный митинг из-за появления депутатов Госдумы в здании парламента республики. Демонстранты пытались взять здание штурмом. После эвакуации парламентариев акция протеста переросла в столкновения с полицией. В ходе беспорядков пострадало 240 человек, среди них 80 полицейских.