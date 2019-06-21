В ходе акций протеста в Тбилиси пострадало 240 человек

Во время акций протеста в Тбилиси пострадало 240 человек. 102 из раненых находятся в больницах. Об этом сообщил замглавы Минздрава Грузии Заза Бохуа.

— Всего на акциях пострадало 240 человек, из которых 102 остаются в клиниках, — приводит слова Бохуа Первый канал Грузии.

Среди пострадавших — 80 сотрудников полиции. Известно, что состояние одного пострадавшего оценивается как стабильно тяжёлое.

20 июня несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре грузинского Тбилиси с требованием об отставке главы МВД и председателя парламента. Участники акции также предприняли попытку штурма здания. Сотрудники полиции разогнали митинг, использовав слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты.