МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Грузию из-за беспорядков

Оппозиция устроила там масштабную акцию протеста из-за визита в Тбилиси российских парламентариев.

Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам воздержаться от посещения Грузии в ближайшее время в связи с обострением там политической обстановки.

В ведомстве отметили, что обеспокоены ситуацией в республике. Там "в результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники". Речь идёт о российских парламентариях, которые посетили Тбилиси для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Радикалы и оппозиция устроили масштабную акцию протеста у парламента, где должна была состояться встреча депутатов. Полиции пришлось принять силовые меры. В итоге пострадало 240 человек.

— В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, — говорится в сообщении МИД РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее также назвал передёргиванием ситуации попытки возложить на Москву ответственность за беспорядки в Тбилиси.