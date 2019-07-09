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Регион
Опубликовано 9 июля 2019, 01:04

Володин призвал к формированию единого списка террористических организаций

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

По словам спикера, на данный момент идёт работа по "гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал законодателей к совместной борьбе с международным терроризмом, в том числе и посредством закрытия "лазеек" в правовом регулировании, которыми пользуются террористы. Такое мнение политик выразил в статье, опубликованной в "Российской газете".

Конкретная задача законодателей — "герметично" закрыть лазейки в правовом регулировании разных стран, которыми пользуются террористы. Например, отдельные террористические организации могут признаваться террористическими в одних странах и легально существовать в других, — пишет Володин.

По его мнению, такое положение вещей недопустимо и законодательным органам необходимо выработать единую трактовку и определение террористическим организациям, а также "стремиться к созданию единого реестра террористических организаций".

Политик добавил, что в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ ведётся работа по "гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ", а также созданию единого списка организаций, которые признаны террористическими.

Ранее в Совете безопасности России предупредили о скором наступлении нового вида терроризма.

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Анна Рыженкова
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