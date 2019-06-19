В Совбезе РФ предупредили о наступлении эры цифрового терроризма

Совет безопасности России предупредил о наступающей эре цифрового терроризма. Как заявил замсекретаря Совбеза Юрий Коков, его масштабы сопоставимы с применением боевиками оружия массового уничтожения.

— Сегодня Глобальная сеть для террористов является основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми, — сказал он, выступая на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Коков также заявил о важности в сфере безопасности, объединив усилия, соответствовать современным вызовам.

Напомним, что в Уфе 18–20 июня проходит Десятая международная встреча высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности. В приветственном письме участникам президент России Владимир Путин заявил, что создание надёжной, гибкой, неделимой и равной системы безопасности является общей целью всех стран мира.