ГД приняла в первом чтении законопроект о требованиях к фитнес-тренерам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который будет направлен на совершенствование деятельности фитнес-центров. Депутаты предлагают ввести фитнес-центры под действие Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

— Мы фактически возвращаем фитнес-индустрию в поле зрения государства. И то, кто там занимается, что там делает, какие профессиональные стандарты будут применяться к тренерам, наконец встаёт в повестку дня, — заявил на пленарном заседании глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.