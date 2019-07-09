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Опубликовано 9 июля 2019, 21:12

ГД приняла в первом чтении законопроект о требованиях к фитнес-тренерам

Фото © Flickr / Kathy Kiely

Фото © Flickr / Kathy Kiely

Работников индустрии могут обязать получать дополнительное профессиональное образование.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который будет направлен на совершенствование деятельности фитнес-центров. Депутаты предлагают ввести фитнес-центры под действие Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Этот закон обяжет работников фитнес-индустрии пройти дополнительное профессиональное образование и независимую оценку квалификации.

Мы фактически возвращаем фитнес-индустрию в поле зрения государства. И то, кто там занимается, что там делает, какие профессиональные стандарты будут применяться к тренерам, наконец встаёт в повестку дня, — заявил на пленарном заседании глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

Ранее Лайф сообщал, что в новосибирской женской колонии открыли зал для шейпинга и йоги.

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Сусанна Витвинская
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