Кузнецова: Привезённых из Ирака детей вскоре отправят домой

Ранее в подмосковном Жуковском приземлился борт МЧС с российскими детьми, чьи матери оказались под следствием или заключением в Ираке по обвинениям в участии в террористической деятельности.

После прохождения медицинского обследования всех привезённых из Ирака российских детей отправят домой, если у них не будет обнаружено серьёзных заболеваний. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Если сейчас не найдут серьёзных заболеваний, то, конечно, они в ближайшее время, по опыту предыдущих выездов, будут на следующий же день отпущены домой, — приводит её слова РИА "Новости".

Она также заявила, что надеется на скорейшее возвращение всех детей домой, ведь те условия, в которых они находились в Республике Ирак, "не способствуют хорошему детскому развитию".

Ранее Лайф сообщал, что в Москву были доставлены 33 российских ребёнка, чьи матери оказались в сложных отношениях с законом в Ираке из-за обвинений в участии в террористической деятельности.