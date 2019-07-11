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Опубликовано 11 июля 2019, 11:52

Жители Кемерова выбрали название для сквера на месте "Зимней вишни"

ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России

ТЦ "Зимняя вишня". Фото © VK / МЧС России

Пока оно не является окончательным и будет рассмотрено депутатами на заседании горсовета.

Жители Кемерова выбрали название для сквера, который строят на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня". В онлайн-голосовании приняли участие более 17 тысяч человек, сообщает VSE42.RU.

Наибольшее число голосов набрали варианты "Сквер ангелов" (47,73%) и "Тихий сквер" (44,51%). Среди возможных названий также предлагались "Сквер Памяти", "Белые лебеди", "Парк поющей воды" и "Почемучка".

Как отметили в пресс-службе администрации города, победивший в голосовании вариант названия — "Сквер ангелов" — не является окончательным. Пожелания горожан и родственников погибших учтёт специальная комиссия. Она представит варианты депутатам на заседании горсовета.

Напомним, 25 марта 2018 года при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибло 60 человек, большинство из которых — дети. Ещё около 80 человек пострадало. Среди 15 фигурантов уголовного дела, которым предъявлены обвинения, — экс-начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения Андрей Бурсин, возглавлявший работы по тушению возгорания в ТЦ. Рассмотрение уголовного дела о пожаре началось 16 мая 2019 года.

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Эмила Сидорова
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