Жители Кемерова выбрали название для сквера на месте "Зимней вишни"

Пока оно не является окончательным и будет рассмотрено депутатами на заседании горсовета.

Жители Кемерова выбрали название для сквера, который строят на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня". В онлайн-голосовании приняли участие более 17 тысяч человек, сообщает VSE42.RU.

Наибольшее число голосов набрали варианты "Сквер ангелов" (47,73%) и "Тихий сквер" (44,51%). Среди возможных названий также предлагались "Сквер Памяти", "Белые лебеди", "Парк поющей воды" и "Почемучка".

Как отметили в пресс-службе администрации города, победивший в голосовании вариант названия — "Сквер ангелов" — не является окончательным. Пожелания горожан и родственников погибших учтёт специальная комиссия. Она представит варианты депутатам на заседании горсовета.